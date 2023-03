Napoli, Spalletti ha scelto il regalo per il compleanno: il suo messaggio

Luciano Spalletti compie 64 anni. Il Napoli lo ha celebrato sui social e proprio attraverso Instagram è lo stesso allenatore azzurro a ringraziare tutti svelando il suo desiderio: "Come regalo vorrei vivere tante altre immagini come questa. Grazie alla città, a tutti i tifosi e a tutti i miei ragazzi. Forza Napoli Sempre". Questo il suo messaggio con in allegato uno scatto dal Maradona con la squadra in trionfo al termine di una vittoria.