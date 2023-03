Napoli, le ultime su Raspadori: novità sul suo recupero

Si avvicina il rientro in campo per Giacomo Raspadori. Potrebbe essere rispettata l'iniziale previsione di rivederlo dopo la sosta per le Nazionali, magari già il 2 aprile al Maradona contro il Milan. L'attaccante del Napoli da un paio di giorni svolge lavoro in palestra e allenamento personalizzato in campo dopo le classiche terapie dalle quali è ripartito per recuperare dopo la distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Raspadori ha già saltato diverse partite e Spalletti spera di ritrovarlo quanto prima.