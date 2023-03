Napoli, che sorpresa per Di Lorenzo: è successo dopo l'allenamento

Grande entusiasmo all'esterno del Konami Training Center di Castel Volturno. Al termine dell'allenamento tantissimi tifosi hanno aspettato Spalletti e i calciatori del Napoli per foto e autografi. Tra i più disponibile il capitano Giovanni Di Lorenzo. Il terzino azzurro si è intrattenuto diversi minuti coi suoi sostenitori e ha cercato di accontentare tutti per uno scatto. Tra i tifosi anche una signora che si è avvicinata a lui emozionata e felice ha sorriso al suo fianco.

Napoli, che entusiasmo per Di Lorenzo dopo la seduta

"Si è innamorata" ha ironizzato qualcuno come riportato da Calcionapoli24. La signora ha poi salutato Di Lorenzo e gli ha fatto gli auguri per la nascita della sua seconda figlia. Momento particolarmente positivo per il capitano del Napoli, uno degli insostituibili per Spalletti, reduce dal gol con l'Eintracht nella partita d'andata e da gare sempre più convincenti. Anche per questo motivo è tra gli idoli per i tifosi della rosa di Spalletti.

