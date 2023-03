Napoli, Osimhen in gruppo. Lozano si allena a parte

Come sta Lozano? Le sue condizioni non sono preoccupanti ma c'è prudenza in vista della Champions. Oggi l'esterno messicano ha svolto lavoro individuale in palestra dopo il risentimento muscolare accusato nella giornata di mercoledì. A questo punto risulta difficile un suo recupero per sabato ma è già pronto nel caso al suo posto Politano. Osimhen, invece, è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo.