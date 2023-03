Napoli, Lozano a rischio: Politano si mette a destra

NAPOLI - Spalletti rischia di perdere Lozano per la partita di sabato contro l’Atalanta. L’esterno del Napoli ha rimediato un leggero risentimento muscolare. Nulla di preoccupante, ma le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni e con la Champions all’orizzonte, mercoledì il ritorno degli ottavi contro l'Eintracht, è probabile che Lozano non venga rischiato con la prospettiva di riaverlo a disposizione per la partita contro i tedeschi. Nel caso, pronto Politano che ha giocato l’ultima da titolare in campionato il 17 febbraio contro il Sassuolo. Non dovrebbero esserci altre sorprese di formazione considerata l’assenza forzata di Mario Rui, che sconterà il secondo turno di squalifica, con la conferma di Olivera al suo posto e il classico ballottaggio a centrocampo tra Zielinski ed Elmas. Riflessioni in corso in attesa di novità dall’infermeria per le condizioni di Lozano.

Stop Chucky

Il messicano ha svolto lavoro differenziato nella giornata di ieri. Non era in gruppo neppure Raspadori che prosegue col lavoro personalizzato in campo con tabella di recupero fino a questo momento rispettata e col rientro, da previsioni, confermato per dopo la sosta per le Nazionali. Anche in questo caso, come per Lozano, saranno decisivi i prossimi giorni. Lo staff del Napoli, come sempre, lavorerà con cautela, anche perché in attacco c’è abbondanza. A destra, ad esempio, scalpita Politano, già pronto eventualmente per sabato. Alla seduta di ieri mattina, alla quale non ha preso parte Osimhen per un permesso che la società gli aveva concesso, Spalletti ha guidato il gruppo con esercitazioni tattiche e con particolare attenzione alla fase difensiva.

Formazione

Pochi dubbi per Spalletti, tra assenze forzate e certezze blindate. Come in attacco. O in difesa. Con Meret che sarà come sempre accompagnato da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e, con la squalifica di Mario Rui, Olivera a sinistra. Tra centrocampo e attacco confermato l’asse Lobotka-Anguissa-Kvaratskhelia-Osimhen. Potrebbero cambiare l’interno a sinistra e l’esterno a destra. Elmas prova a convincere Spalletti, anche se Zielinski resta in vantaggio. Politano potrebbe essere preferito a Lozano per permettere al Chucky di recuperare senza fretta.

Parla Kim

Il centrale del Napoli, intervenuto sui social a UpBit, sponsor azzurro, ha ricordato il suo esordio nello spogliatoio col balletto diventato subito virale: «Tutti conoscono Gangnam Style e non mi sono allenato, ma l’ho fatto solo una volta e mi imbarazza anche parlarne. Non riesco a guardare il video, non lo farò più». Non gli crea imbarazzo esporre in vetrina la propria ambizione: «Ho una gran voglia di vincere. Lo scudetto a Napoli manca da tanto tempo e puntiamo al successo. Il mio obiettivo è anche quello di crescere e di essere ricordato nel tempo per quello che ho fatto in campo. Vorrei diventare quel giocatore che ti viene subito in mente il nome. Gol? Preferisco non subirne piuttosto che farne».