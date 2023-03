Ct Nigeria: "Osimhen andrà in una big europea", e svela il nome...

Futuro in una big del calcio europeo per Victor Osimhen. La previsione è del ct della Nigeria, José Peseiro, in visita al Napoli alla vigilia della sfida con l'Atalanta dove gioca il connazionale Lookman. Peseiro ha elogiato entrambi e, parlando del bomber allenato da Spalletti, ha parlato della sua crescita e di quelle che potrebbero essere le prospettive sul futuro: "Può giocare in qualsiasi top club mondiale, che sia in Premier League o altrove. Non so se vincerà il Pallone d'Oro, ma sicuramente vincerà molte volte la classifica marcatori. Victor andrà a giocare in club come il Real Madrid, può arrivare a quei livelli" le sue parole a Sportitalia.