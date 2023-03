Diletta Leotta, imprevisto siparietto in diretta tv prima di Napoli-Atalanta

NAPOLI - Un divertente ed imprevisto siparietto in diretta tv ha colto alla sprovvista Diletta Leotta . È successo nel pre-partita di Napoli-Atalanta, con la conduttrice di Dazn sul prato del Maradona insieme a Ciro Ferrara e Massimo Ambrosini . Mentre discutevano della sfida tra Spalletti e Gasperini è accaduta una scena fuori dal comune, diventata subito virale sui social.

Diletta Leotta, siparietto in diretta

Per scherzo Ciro Ferrara ha chiamato con un cenno Tommaso Starace, magazziniere del Napoli con in mano una moka appena preparata piena di caffè. Il magazziniere si è avvicinato ed ha offerto il caffè a tutti, compresa la Leotta. “Diletta, penso che una cosa del genere non si sia mai vista“, ha affermato Ciro Ferrara. La conduttrice di Dazn ha poi concesso due parole al magazziniere e poi ha chiuso questo siparietto affermando: "Il caffè più buono di Napoli. Ma che dico di Napoli, d'Italia!".