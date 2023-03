Le condizioni di Meret: ci sarà per Napoli-Eintracht?

In casa Napoli preoccupano le condizioni di Alex Meret. Il portiere è stato escluso dalla formazione titolare della partita contro l'Atalanta dopo aver accusato accusato un problema al polso della mano destra. Spalletti non l'ha voluto rischiare e al suo posto ha schierato Gollini. Ora bisognerà vedere se Meret potrà tornare già per la partita di mercoledì 15 marzo contro l'Eintracht Francoforte o se tra i pali del Maradona ci sarà ancora l'ex Fiorentina.