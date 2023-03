Behrami e il curioso retroscena su Cavani al Napoli: "Mai una volta in orario"

Il Napoli continua a volare sulle ali dell'entusiasmo e delle vittorie, tenendo sempre nel mirino lo Scudetto ( QUI tutte le possibilità sulla vittoria del titolo per gli azzurri). Il club partenopeo resta un tema caldo fuori dal campo, soprattutto tra gli addetti ai lavori e, in particolare, tra gli ex Napoli. Parlando del suo passato in azzurro, Valon Behrami , ex centrocampista svizzero, ha rivelato un retroscena sul suo ex compagno Edinson Cavani .

Napoli, il retroscena di Behrami: "Cavani mai una volta in orario"

Se da una parte adesso il Napoli può godersi campioni come Osimhen e Kvarataskhelia, allo stesso tempo dalle parti del capoluogo campano non possono dimenticare un ex campione azzurro come Cavani. A tal proposito, però, il suo ex compagno Behrami - i due sono stati insieme al Napoli nella stagione 2012/13 - ha rivelato un retroscena ai microfoni di DAZN, parlando di quelle che dovrebbero essere le abitudini in un club di calcio: "Le regole valgono per tutti, ma io sono stato un anno con Cavani e non c'è stato un giorno in cui è arrivato in orario all'allenamento".