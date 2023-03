Quando il Napoli può vincere lo scudetto: tutte le possibilità

Napoli, lo scudetto si avvicina: quando sarà possibile fare festa?

Al momento il Napoli ha cinque gare di vantaggio rispetto all'Inter e quindi da calendario la partita decisiva potrebbe essere quella del 3 maggio in trasferta sul campo dell'Udinese. La giornata sarà la numero 33. Perché cinque e non sei? Perché in bilico c'è la sfida di ritorno tra le due formazioni e quest'anno in caso di arrivo a pari punti ci sarà lo spareggio da giocare. E se la Lazio battesse il Bologna e tornasse a -17? Non cambierebbe nulla. In caso di successo con l'Udinese e in caso di +17 confermato, con 5 giornate ancora da giocare il Napoli avrebbe la certezza del titolo.