Napoli-Eintracht, niente tifosi tedeschi: il Tar respinge il secondo ricorso

I tifosi dell'Eintracht residenti in Germania non saranno mercoledì al Maradona per la sfida contro il Napoli per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Lo ha deciso il Tar Campania che ha respinto l'istanza cautelare presentata dalla società di Francoforte dopo il nuovo provvedimento adottato dal Prefetto di Napoli. Questa la motivazione da parte del presidente Maria Abbruzzese: "Gli incidenti verificatisi in occasione dell'incontro di andata dello scorso 21 febbraio con la squadra del Napoli non possono dirsi affatto sporadici o non probanti. Episodi che avrebbero ingenerato un sentimento di 'rivalsa', documentato da un monitoraggio social, certo non riconducibile ai soli tifosi tedeschi, ma che comunque farebbe presagire azioni violente delle opposte tifoserie".