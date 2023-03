Colpo di scena, il Prefetto di Napoli contro il Tar: nuovo divieto per tifosi Eintracht

NAPOLI - La quinta sezione del Tar della Campania aveva accolto il ricorso dell’Eintracht, dichiarando illegittimo - e sospendendo - il divieto di vendita dei tagliandi ai tifosi residenti in Germania. Adesso è arrivata la decisione del Prefetto di Napoli, che ha adottato un nuovo provvedimento: divieto di vendita dei biglietti per Napoli-Eintracht limitato ai residenti nella città di Francoforte. La partita, che al Maradona mette in palio l'accesso ai quarti di Champions League, è in programma il 15 marzo ed è considerata dal Casms, l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, ad alto rischio. Ecco perché, dopo la riunione del Comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico, è stato adottato il provvedimento.