"Oh mamma mamma, ho visto Kvaradona!", telecronista georgiano impazzisce e canta al gol

Una finta, la seconda, sterzata, gol: tutto in pochi istanti. La rete di Kvaratskhelia contro l'Atalanta è tra le più belle del talento georgiano. Un gesto tecnico talmente limpido e magico da far emozionare anche i telecronisti. Proprio in Georgia è diventato virale il commento di un cronista che mentre racconta dell'azione con cui Kvara porta in vantaggio il Napoli, scomoda la storica canzone dedicata a Diego ma rivisitandola: "Oh mamma mamma mamma...ho visto Kvaradona!".