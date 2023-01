Kvaratskhelia, ecco il soprannome che hanno inventato i tifosi del Napoli

Idolo della folla, dei tifosi, dei curiosi. Khvicha Kvaratskhelia ha rapito il cuore di tutti gli appassionati. In pochi mesi ha conquistato i napoletani grazie alle sue prodezze divise tra gol, assist e dribbling. Una vera e propria scoperta che si sta confermando partita dopo partita. Contro la Juventus , ad esempio, ha illuminato la partita con la rete del 2-0 e poi con due assist vincenti. Per questi e altri motivi non appena è arrivato i tifosi hanno pensato bene di consegnargli un prestigioso soprannome: Kvaradona. Chiaro riferimento al campione argentino.

Napoli, il soprannome di Kvaratskhelia

Lo stesso Kvara era stato interrogato in estate sul soprannome che già circolava durante in ritiro. "Kvaradona? Mi piace" disse il 77 del Napoli mostrando grande personalità nell'accettare un paragone simile. Il campo ha fatto il resto. Kvara ha sorpreso tutti e sin dalle prime partite ha conquistato il Maradona contribuendo al primato del Napoli in classifica e rendendosi decisivo anche nelle gare di Champions League. In Inghilterra si parla dell'interesse del Manchester City nei suoi confronti ma il suo procuratore ha già smentito ogni eventuale trattativa: Kvara è concentrato solo sul Napoli.