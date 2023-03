Mancini esalta il Napoli: "Si merita questa classifica"

"Napoli? Meritano tutto quello che stanno facendo fino ad oggi. In attacco sono fortissimi. Si merita questa classifica". Sono le parole di Roberto Mancini , ospite di "Supetele" su Dazn, che ha parlato della squadra di Spalletti . Per il commissario tecnico della Nazionale italiana la vittoria dello Scudetto non è in discussione: "Le partite europee hanno un peso e questo avvantaggia il Napoli che credo ormai vada liscio fino alla fine. Il Napoli - prosegue - gioca benissimo, è una squadra che ha un calcio internazionale. Ha trovato 2-3 giocatori che stanno facendo veramente bene e che sono stati messi in un gruppo che è lì da tanti anni, hanno trovato un equilibrio incredibile".

Mancini: "Raspadori e Scamacca non giocano molto"

Poi sulla sua Italia e nello specifico sulla situazione degli attaccanti: "La speranza è che quelli che in questo momento giocano un po' meno possano giocare di più e affermarsi. Raspadori per noi è importante ma al di là dell'infortunio non gioca molto, anche Scamacca non gioca spesso, ma se i ragazzi giocano riescono a migliorare. Anche se all'inizio possono fare degli errori, in breve tempo diventano giocatori importanti, perché hanno qualità. Retegui? Lo stavamo seguendo da tempo, è un ragazzo giovane che da due anni gioca titolare nel campionato argentino. Ha delle qualità che in questo momento purtroppo ci mancano. Pensavamo che non volesse venire e invece ha detto subito sì e lo abbiamo convocato".