"Il Napoli può vincere la Champions League", che elogio per Spalletti

José Peseiro, ct della Nigeria, ha visto Napoli-Atalanta dal vivo, è rimasto colpito dalla forza degli azzurri e per la squadra di Spalletti prevede prestigiosi traguardi europei: "Penso che il Napoli, oltre a poter vincere il campionato, possa anche puntare a vincere la Champions League". Queste le sue dichiarazioni rilasciate a Sportitalia. Il ct di Osimhen motiva le sue parole così: "Questo perché in questo momento non vedo una squadra nettamente superiore alle altre. Certo, ci sono squadre piene di campioni come il Real Madrid ed il Bayern Monaco che ovviamente puntano alla vittoria, ma non le vedo come imbattibili".