Napoli, i convocati per l'Eintracht: tre buone notizie per Spalletti

Tutti a disposizione di Spalletti, o quasi. Ad eccezione di Demme e Zerbin, non inseriti in lista Uefa, e Raspadori, ancora infortunato, la rosa del Napoli è (quasi) al completo per la sfida contro l'Eintracht Francoforte, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L'allenatore azzurro ha ufficializzato l'elenco dei convocati. Ci sono Meret, Kim e Lozano reduci da alcuni problemi fisici.