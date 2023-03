La rivelazione di Di Lorenzo: "Dispiace per gli addii, sono in tanti a voler tornare"

Giovanni Di Lorenzo esprime stupore ma anche grande soddisfazione per la stagione del Napoli. "Nessuno si aspettava un'annata del genere". Sono queste le parole che il capitano azzurro pronuncia nella sua intervista a rivista Undici: "L'ambiente di Napoli ha vissuto male l'ultima estate e gli addii di alcuni giocatori. Io però vedevo che stava nascendo un grande gruppo". Di Lorenzo si è detto orgoglioso per la fascia da capitano: "Non mi aspettavo di essere scelto, non pensavo che potesse toccare a me. Insigne e Mertens erano già andati via, Koulibaly è stato ceduto durante il ritiro".

Napoli, il retroscena di Di Lorenzo sugli ex azzurri

A proposito dei tanti calciatori andati via come Ospina, Koulibaly, Fabian, Mertens e Insigne, Di Lorenzo non fa nomi ma rivela: "Chi va via finisce per rimpiangere tutto quello che si è lasciato alle spalle: la società, la bellezza della città, il calore dei tifosi e delle persone in generale. Sono cose che possono venire a mancare, e infatti sono in tanti a voler tornare qui".