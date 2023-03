Napoli-Eintracht, il sindaco: "Scene devastazione centro storico inaccettabili"

La vigilia di Napoli-Eintracht è stata caratterizzata da diversi scontri e incidenti che si sono verificati in modo particolare nel pomeriggio nel centro storico. Tantissimi gli ultras arrivati dalla Germania e disordini vari ad accompagnare l'inizio del ritorno degli ottavi di finale di Champions League. A commentare i fatti del giorno è stato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi: " Le scene di devastazione del centro storico della città sono inaccettabili. Condanniamo fermamente gli atti inqualificabili di chi si è reso protagonista di questa violenza, da qualsiasi parte sia giunta".

Napoli, il pensiero del sindaco Manfredi

Il primo cittadino di Napoli ha fatto riferimenti ai danni la cui conta potrà essere fatta solo domani: "Napoli e i napoletani non meritano di subire i gravi danni materiali, morali e di immagine che questa follia ha determinato. Con la Germania i rapporti sono storicamente improntati all'amicizia ed ho voluto incontrare a Palazzo San Giacomo l'ambasciatore di Germania in Italia Viktor Elbling per condannare insieme gli atti di violenza e ribadire il forte legame tra Napoli e la Germania" le sue dichiarazioni riportate dall'Ansa.