Napoli, diretta scontri: tifosi dell'Eintracht in centro città LIVE

Aggiorna

NAPOLI - Allerta massima a Napoli, dove circa 400 tifosi dell'Eintracht sono giunti in città nonostante il divieto di assistere al ritorno degli ottavi di Champions League in programma oggi (mercoledì 15 marzo, ore 21) allo stadio 'Maradona'. Il gruppo di sostenitori tedeschi sono monitorati da circa 800 uomini delle forze dell'ordine. Di seguito la diretta della giornata in attesa della partita...

15:23 Circa 800 agenti per evitare 'caccia all'uomo' Le poche informazioni acquisite dalla Polizia tedesca e una eventuale temuta "caccia all'uomo" da parte di ultras azzurri stanno tenendo in apprensione le forze dell'ordine partenopee delegate a tenere sotto controllo eventuali contatti tra le tifoserie dell'Eintracht Francoforte e del Napoli. Il dispiegamento di forze è imponente: sono in allerta ben 800 uomini e finora non si sono veriticati episodi particolarmente critici. I 400 tifosi della squadra tedesca giunti ieri in treno da Salerno, sono stati tutti dislocati sul lungomare della città, nell'hotel Continental, accanto all'hotel Vesuvio dove invece alloggia la loro squadra. La Digos di Napoli ha fortemente consigliato alle forze di polizia tedesche e ai supporter dell'Eintracht di rimanere in albergo per evitare contatti. 15:13 Vigilia movimentata: lancio di razzi e bottiglie Tanti i supporters dell'Eintracht arrivati a Napoli da Francoforte e qualche disordine è avvenuto già nella notte in attesa del ritorno degli ottavi di finale di Champions League. (LEGGI TUTTO)

15:09 Tifosi tedeschi, il corteo non autorizzato Il corteo non autorizzato dei tifosi dell'Eintracht Francoforte ha attraversato tutto il centro di Napoli per arrivare fino in piazza del Gesù. I circa 400 supporter tedeschi si sono mossi dalla Riviera di Chiaia, passando per il salotto buono di Calabritto, piazza dei Martiri, via Chiaia, poi hanno attraversato piazza Trieste e Trento, piazza Municipio e via Monteoliveto. Alcuni tifosi si sono dispersi nei vicoli del centro. A seguire il corteo la Polizia con la zona sorvegliata dall'alto da un elicottero. (LEGGI TUTTO)

Napoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA