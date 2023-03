Napoli, tifosi di nuovo in trasferta dopo due mesi

Lente d'ingrandimento a Torino per il ritorno dei tifosi del Napoli in trasferta due mesi dopo gli scontri con gli ultras romanisti in autostrada. Dal Viminale fanno sapere che i napoletani saranno sotto i riflettori delle forze dell'ordine. Saranno tantissimi: il settore ospiti che è sold-out contiene più di 1.500 posti e molti napoletani residenti in altre regioni hanno già acquistato il biglietto per i restanti settori dello stadio. Intanto si terrà questa mattina l'udienza di convalida degli arresti notificati dalla Questura agli otto ultras coinvolti negli scontri di mercoledì a Piazza del Gesù e sul lungomare di Napoli. Episodi di violenza che, assieme ad alcuni striscioni apparsi la scorsa notte contro De Laurentiis e il Questore Giuliano, hanno macchiato una settimana di storici traguardi.

Rieccoli Dopo due mesi di inibizione i tifosi del Napoli torneranno ad occupare il settore ospiti di uno stadio italiano. L'8 gennaio gli incidenti sull'A1 con guerriglia e panico con gli ultras romanisti, quindi il divieto da parte del Ministero dell'Interno e domani il ritorno in trasferta ma al termine di una settimana complicatissima per l'ordine pubblico. Saranno in migliaia i napoletani presenti all'Olimpico Grande Torino divisi tra settore ospiti (necessaria la fidelity card) e gli altri settori per i non residenti in Campania. Allertate le forze di sicurezza, dal Viminale la richiesta è di controlli accurati per evitare incidenti e problemi di ordine pubblico.

Conseguenze A Napoli i commercianti dei locali interessati dalla guerriglia di mercoledì chiedono risposte e sostegno economico per riparare i danni subiti. Otto gli arresti, oggi l'udienza di convalida davanti al giudice: cinque sono ultras del Napoli e tre dell'Eintracht. A tutti la Procura di Napoli ha contestato i reati di resistenza e violenza nei confronti di appartenenti alle forze dell'ordine e lancio di oggetti atti a offendere. Non solo: a due tifosi tedeschi è stato anche contestato il reato di devastazione dopo gli scontri a Piazza del Gesù a colpi di fumogeni, sedie, tavolini e bottiglie di vetro. Le indagini della Digos di Napoli vanno avanti. Nazionale Ma l'attenzione del Viminale è rivolta anche alla partita di giovedì prossimo tra Italia e Inghilterra. Al Maradona per la gara di qualificazione a Euro 2024 arriveranno circa duemila inglesi. Dal Comitato nazionale dell'ordine e la sicurezza pubblica è emersa preoccupazione per possibili vendette e regolamenti di conti tra ultras rispetto agli ultimi episodi di violenza in città.

