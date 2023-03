Napoli, la rivelazione per il sorteggio: ecco chi avrebbe voluto sfidare Osimhen

Dopo il sorteggio per i quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan , c'è stata una rivelazione a sorpresa in merito all'avversaria preferita di Victor Osimhen .

Napoli, l'avversaria che avrebbe voluto Osimhen

Oma Akatugba, giornalista-amico dell'attaccante nigeriano e membro del suo entourage, ha parlato a Sportitalia delle reazioni dopo i sorteggi: "Victor mi ha detto che avrebbe voluto giocare contro il Manchester City di Haaland, sarebbe stata una grande sfida tra i due attaccanti. Non gli piace comunque essere paragonato ad altri giocatori. Futuro allo United? Sta pensando solo a vincere il campionato ed arrivare in finale di Champions con il Napoli, non parla di trasferimenti. Penso che possa arrivare a 35 gol stagionali, del resto è già a 25. In Champions non c'è stato nessun problema con Spalletti, semplicemente voleva fare tripletta e provare ad eguagliare il pokerissimo di Haaland".