Napoli, senti Juric: "Mai vista una squadra così. Spalletti? C'è una cosa che mi impressiona"

Il Napoli si appresta ad affrontare il Torino nella prossima sfida di Serie A , in programma domenica 19 marzo alle 15:00. Gli azzurri di Spalletti ( QUI la sua conferenza completa ) continuano a guidare la classifica del campionato con un margine di 18 punti sulla seconda e punteranno a fare bottino pieno anche contro i granata. In vista del match, Ivan Juric , allenatore del Torino , ha commentato la stagione del Napoli e i punti di forza dei suoi prossimi avversari: "Sotto tutti i punti di vista è la squadra migliore da quando sono qua. Sono cresciuti molto, dobbiamo essere perfetti e deve girarci bene la partita".

Napoli, senti Juric: "Spalletti è impressionante"

Nella conferenza stampa alla vigilia di Torino-Napoli, Juric si è poi soffermato su due figure in particolare dello staff degli azzurri che lo hanno impressionato: "Hanno due fuoriclasse, Spalletti e Giuntoli. Si sono migliorati a vicenda. Hanno comprato giocatori moderni come Anguissa e Kim e possono giocare come vogliono, contro qualsiasi squadra. Spalletti ha qualcosa in più rispetto tutti. Quando giocano da dietro non c'è improvvisazione, è tutto programmato. Una cosa mi impressiona: le sue braccia indicano dove va il pallone, è fantastico”.

Ma come può fermare questo Napoli il Torino? Juric ha risposto senza peli sulla lingua: "Sono una squadra completa, qualsiasi cosa fai avranno sempre una risposta. Se fai un caso, si adattano. Se ne fai un altro, sono pericolosi uguale.

Anche in Europa si sono viste poche squadre così".