Napoli, diretta Spalletti: "Disposto a tutto. Anno irripetibile? Il prossimo" LIVE

12:15

Napoli, a Torino tornano i tifosi

I tifosi del Napoli in trasferta, saranno presenti per la partita in casa del Torino: non accadeva dall'8 gennaio, quando si verificarono gli scontri con gli ultras della Roma sulla A1. Nella notte intanto apparsi striscioni contro De Laurentiis. (LEGGI TUTTO)

12:03

In Spagna celebrano 'Kvaradona'

"Il migliore al mondo, sarà Pallone d'Oro": così in Spagna la stampa parla di Kvaratskhelia, stella del Napoli che piace anche al Real Madrid. (LEGGI TUTTO)

11:55

Toro con il Napoli senza Miranchuk

Alla vigilia di Toro-Napoli brutta notizia per i granata: Aleksey Miranchuk non sarà tra i convocati per la partita di domani. Il club granata fa sapere infatti che "gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto il calciatore granata hanno evidenziato un trauma elongativo del muscolo adduttore della coscia sinistra. La prognosi verrà valutata secondo l'evolversi clinico dell'infortunio".

11:48

La 'palla' passa a Juric

Dopo la conferenza stampa di Luciano Spalletti la 'palla' passa a Ivan Juric, tecnico del Toro che oggi (sabato 18 marzo, ore 14.15) parlerà a sua volta della vigilia della sfida casalinga contro il Napoli capolista.

11:37

Finita la conferenza di Spalletti

Si è conclusa la conferenza stampa di Luciano Spalletti, tecnico del Napoli capolista della Serie A che ha parlato alla vigilia della trasferta di campionato sul campo del Torino.

11:35

Spalletti: "Kvara ha la vena sul collo"

Spalletti risponde poi a una domanda su Zielinski: "Ha resistenza, tecnica e gol perché calcia in maniera straordinaria di destro e di sinistro. Credo che sta mettendo mano in maniera pesante su quello che è il suo carattere, perché in questo mondo essere troppo buoni e bravi non porta sempre frutti. A volte bisogna farsi venire la vena sul collo, come quella che aveva Kvaratskhelia quando ha fatto il gol dribblando tutti. Quando è arrivato non ce laveva, ora sì e mi garba di più". Poi sul rigore calciato da Zielinski con l'Eintracht: "Hanno deciso i ragazzi in campo e va bene così, partecipano tutti"

11:30

Spalletti: "Con i tifosi partita più bella"

Spalletti parla poi del ritorno dei tifosi in trasferta: "Con i tifosi la partita diventa più bella e per i calciatori sono un sostegno importante. Abbiamo bisogno dell'orecchio pieno di quello che arriva dalla curva, che a volte può servire più di un mio urlo o di una mia indicazione".

11:28

Spalletti: "Elmas merita di giocare"

Elmas o Simeone titolari a Torino? "Ora volete farmi diventare antipatico con i miei calciatori, che io mi abbraccio sempre - risponde Spalleti -. Non va dimenticato che dopo questa gara c'è una sosta e chi avrà bisogno potrà recuperare bene. Bisogna però anche pensare che c'è chi come Elmas o altri meriterebbe di farla qualche partita. Qualcosa si cambia, ma ora non fatemi dire cosa".

11:25

Spalletti: "Raspadori out. Ndombélé? Mi garba"

Spalletti lancia una frecciatina a chi gli chiede se Raspadori è recuperato: "Lui non c'è e infatti mi sembra di aver letto che non va nemmeno in Nazionale. Ho letto bene?", la replica ironica del tecnico azzurro. Così invece su Ndombélé: "All'inizio non lo conoscevo bene e c'era il dubbio sui motivi che avevano portato il Tottenham a lasciarlo partire, ma piano piano l'ho scoperto ed è un piacere allenarlo. Oltre ad essere una persona molto dolce è uno che ha forza, motore, tecnica e guizzi di lucidità per imbucare la palla nello spazio. È un calciatore che mi garba".

11:20

Spalletti: "I granata cavalli sciolti"

Uno dei granata più 'temuti' da Spalletti è Milinkovic-Savic: "Conosco il valore del portiere del Torino, che è bravissimo con i piedi e capace di lanciare a 70 metri costringendoti a correre quando vai a pressare alto. A loro la lunghezza del campo non preoccupa, sono cavalli sciolti da prateria con la voglia di correre dietro al pallone come si faceva da ragazzi. Hanno giocatori importanti come Karamoh che conosco perché l'ho allenato all'Inter".

11:17

Spalletti: "Turnover? Come scelgo faccio bene"

A chi gli chiede se in casa del Toro ricorrerà al turnover, Spalletti risponde così: "Tutti parlano di partite già vinte per noi e questo ci svantaggia a livello mentale. I conti si fanno alla fine e le partite vanno affrontate una alla volta, sono comunque sicuro che qualsiasi scelta io faccia la scelta sarà comunque buona, perché i miei calciatori sono tutti pronti e coinvolti".

11:13

Spalletti: "Amareggiato per gli scontri"

Spalletti torna poi sugli scontri avvenuti in città prima della sfida i Champions contro l'EIntracht, i cui tifosi hanno devastato il centro di Napoli: "Quando vedo l'impegno della squadra vorrei vivevre in eterno e non smettere mai di allenare, se ripenso a quanto successo l'altro giorno invece vorrei non far parte di questo mondo".

11:09

Spalletti: "Rispetto per il Toro di Juric"

Spalletti analizza l'avversario di domani: "Parlo volentieri del Torino per il rispetto che non solo devo ma che riconosco al Toro di Juric, che a differenza dell'Eintracht non cambierà il proprio modo di giocare per affrontarci. Sono un'avversaria asfissiante sia in fase di possesso che di non possesso, sono allenati per tenere il ritmo altissimo per tutta la partita e per portare il duello sul piano della fisicità. Per loro è un divertimento farti sentire il fiato sul collo e sporcarti la partita. Con Juric ho anche discusso ogni tanto, ma alla fine ci stimiamo".

11:06

Spalletti: "Pronto a tutto per il Napoli"

Via alla conferenza stampa: "Il tempo che passa mi dà sempre lo stesso problema - ha esordito Spalletti rispondo a chi gli ha chiesto se questo sia l'anno più bello della sua carriera -, e cioè il bisogno di andare a fare qualcosa che mi riempia. Noi andremo a essere giudicati per la determinazione, l'umiltà e la voglia con cui abbiamo affrontato il percorso. Io ho fretta perché ho 64 anni so di non avere troppo tempo e devo dare valore a tutto quello che mi passa davanti. E io per il Napoli sono pronto a tutto. Un anno iripetibile? Sarà sempre il prossimo".

10:54

Torino-Napoli, la vigilia di Spalletti

Tutto pronto per la conferenza stampa di Luciano Spalletti, tecnico del Napoli capolista che tra poco parlerà alla vigilia della sfida di campionato in casa del Torino.

