Scudetto Napoli, perché Spalletti dice: "La fame non tiene sonno"

Cinque vittorie. Ancora cinque vittorie per la capolista, che ne ha inanellate 23 in 27 giornate e il Napoli sarà aritmeticamente campione d'Italia . Se il 30 aprile la squadra di Spalletti contasse gli attuali 19 punti di vantaggio sulla Lazio seconda, quel giorno la partita tricolore potrebbe essere il derby con la Salernitana , in programma alla trentaduesima giornata. Nel frattempo, dopo il 4-0 di Torino , sgranare il Guinness dei primati partenopei diventa un esercizio sempre più corposo: mai così tanti punti in A dopo 27 turni (71); +14 rispetto allo scorso campionato; miglior attacco del torneo (64 gol); Osimhen capocannoniere (21 reti); Ndombele sedicesimo giocatore ad andare a segno; miglior difesa (16 gol subiti, 14 partite con la rete inviolata di cui 6 in trasferta); 15 gol di testa; miglior differenza reti (+48) nei cinque più importanti tornei tornei europei (Bayern +47, City +42; Arsenal, Barcellona e Psg +40).

Questione di fame

"La fame non tiene sonno": in calce al 4-0 di Torino, Luciano Spalletti ha scelto l'adagio partenopeo più calzante per spiegare al mondo come mai il suo Napoli sia diventato così insaziabile. La squadra è costantemente animata dalla smania di migliorarsi, di vittoria in vittoria, azzerando ciò che si diceva sulla differenza fra le partite in casa e in trasferta. Rimanendo sempre umile. E prendendosi la rivincita su chi non riteneva possibile un'impresa che, invece, si sta già consegnando alla storia del calcio. Ha acutamente annotato Alessandro Barbano, stamane sul Corriere dello Sport: "C'è un collante motivazionale tra gli azzurri che Spalletti sta portando sul tetto d'Italia e d'Europa: è la coscienza di quanto questa esperienza possa trasformare la propria carriera in un modo inaspettato e irreversibile. E' una convinzione condivisa che per molti suona come una rivincita. La gran parte degli indomabili azzurri viene da Paesi e da campionati abituati a guardare il calcio dal basso in alto: Slovacchia, Albania, Sud Corea, Camerun, Nigeria, Georgia, Messico. Così il miracolo Napoli è la somma di tante scommesse individuali sulla possibilità di rovesciare il destino". Ecco perché la fame di questo Napoli non tiene sonno. Ed ecco perché, in questo campionato delle meraviglie, a Napoli si dorme sempre meno.