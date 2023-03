Napoli, qualcuno ha pensato alla "pizza Osimhen": il video è virale

La pizza Osimhen è l'ultima tendenza social per celebrare lo scudetto del Napoli. Virale sul web il video di un pizzaiolo che ha preparato un panetto che ricorda il volto del bomber azzurro con l'aggiunta di mais a riprodurre i capelli del bomber azzurro con tanto di maschera protettiva al volto con uno strato ulteriore di pasta. Il tutto ornato con delle immancabili foglioline di basilico. Un'idea che non tutti sui social hanno apprezzato dato che sono diversi i commenti anche negativi.

Napoli, spunta la pizza Osimhen: la città aspetta lo scudetto

C'è stupore per questa "pizza speciale" ma inserita in un contesto quasi saturo. Da tempo, infatti, Napoli si prepara alla vittoria dello scudetto facendo scorta di originalità e ilarità soprattutto in cucina. Dalla torta Osimhen alla pizza azzurra passando per il panino dello stesso colore della maglia del Napoli. Onda social e l'impressione, con lo scudetto ad un passo ma non ancora vinto, è che da qui alle prossime settimane tante altre saranno le iniziative dei tifosi azzurri.