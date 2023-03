Napoli, visto l'ultima trovata? Nasce il panino azzurro

Non solo la pizza azzurra in onore del Napoli che tanto fece discutere per il colore. Ora è anche tempo del panino speciale. Impasto azzurro, colore anche in questo caso singolare, farcimento con burrata e prosciutto crudo. Un noto locale del centro ha proposto questa soluzione alternativa per celebrare la squadra allenata da Spalletti. Un panino speciale con un video diventato virale in pochissimo tempo e che ha fatto il giro del web.