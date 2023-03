Napoli, erutta il Vesuvio dello scudetto: spettacolo ai Quartieri Spagnoli

L'aritmetica è solo un dettaglio. La città di Napoli si è già preparata da tempo a festeggiare con diverse manifestazioni in città e in modo particolare al centro storico. L'ultima stanotte con un Vesuvio biancazzurro col tricolore fatto "eruttare" tra lo stupore dei residenti. Un momento di ilarità per celebrare il titolo ormai ad un passo. Tantissimi i curiosi presenti che hanno ripreso il tutto. Fumo rosso e poi azzurro uscito dalla bocca del vulcano artificiale per diversi minuti.