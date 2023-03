L'annuncio dalla Georgia: "Kvaratskhelia si sposerà in estate"

Khvicha Kvaratskhelia si sposerà. L'annuncio arriva dalla Georgia con diversi organi di informazione che parlano della sua love story con Nitsa Tavadze. I due sono ufficialmente fidanzati, sui social è stato pubblicato anche uno scatto da Milano in un locale ai piedi del Duomo, e ora spuntano aggiornamenti sulla loro relazione. L'attaccante del Napoli potrebbe sposarsi in estate al termine di questa stagione. Un 2023 da incorniciare, dunque, con la vittoria dello scudetto e, ora, anche la scelta di unirsi in matrimonio con la sua dolce metà.