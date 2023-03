Kvaratskhelia inedito: sorrisi e abbracci con la fidanzata a Milano

Giorni post successo a Torino dolcissimi per Kvaratskhelia. L'attaccante del Napoli, prima di unirsi alla propria Nazionale, la Georgia, ha trascorso qualche ora di relax a Milano. Con amici? Non proprio. L'esterno azzurro, infatti, ha postato alcune foto sui social in compagnia della sua dolce metà, Nitsa, in un ristorante. Svelato così anche il lato romantico oltre a quello talentuoso di Kvara, 22 anni, già 12 gol in campionato con la maglia del Napoli.