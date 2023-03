Spalletti presto incontrerà Totti: dove e quando, lo scoop delle Iene

Francesco Totti e Luciano Spalletti: ci sarà l'incontro? A quanto pare sì. Oggi, a margine del Premio Bearzot, l'allenatore del Napoli è stato "braccato" da Filippo Roma, inviato de "Le Iene" che gli ha proposto di organizzare un incontro stile "C'è posta per te" con Totti dopo le tante frizioni del passato. Spalletti ha sorriso e ha detto: "Sono stato contento delle sue parole, questa cosa si farà sicuramente". Non solo: Spalletti ha detto a Filippo Roma: "Il luogo e il momento li scelga lei". Quando, però, l'inviato ha proposto "Roma?" l'allenatore del Napoli non ha risposto. A questo punto, dopo che lo storico capitano della Roma, ha detto che vorrebbe incontrare il suo ex tecnico, non resta che aspettare...