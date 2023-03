È di Kvaratskhelia il gol più bello di marzo: quali erano le altre reti candidate

Kvaratskhelia batte Vecino e Dybala per il gol più bello

Il peso del capolavoro del numero 77 della squadra di Spalletti si misura anche in base ai rivali che Kvara ha superato. In lizza per il traguardo, infatti, c'erano anche Dybala per la rete al Sassuolo, Karamoh per il gol al Bologna e Vecino autore della rete della vittoria proprio contro il Napoli al Maradona.