Napoli, Kim ha capito l'errore e ha chiesto scusa: cosa è successo

Momento difficile per Kim min-jae emerso in Nazionale. Ha fatto notizia una sua dichiarazione di sfuggita ai media locali dopo la sconfitta della Corea del Sud in amichevole contro l'Uruguay: "Sono stanco mentalmente. Per il momento voglio concentrarmi solo sul mio club, piuttosto che sulla Nazionale. Non ho altro da dire adesso”. Dichiarazioni che avevano sorpreso anche gli stessi tifosi coreani dato che Kim si è sempre contraddistinto per la sua pacatezza nei commenti. Stavolta, evidentemente, erano stato intercettato in un momento difficile come lo stesso centrale del Napoli ha spiegato con un lungo post sui social.