"Chi non salta juventino è!", risposta a sorpresa di Spalletti

Luciano Spalletti ha mantenuto la promessa. L'allenatore del Napoli ha ricevuto il Premio Bearzot e aveva deciso di devolvere in beneficenza l'assegno da 5mila euro alla Fondazione di Don Luigi Merola “A Voce d’’e Creature", un'associazione di aggregazione sociale e integrazione culturale dedicata a progetti educativi e formativi per i ragazzi delle periferie napoletane. Oggi Spalletti ha fatto visita alle strutture e alle sale dedicate all’attività ludico-sportiva ed è stato accolto da oltre 150 bambini in festa per il suo arrivo.