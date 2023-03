Spalletti cuore d'oro: la beneficenza che emoziona Napoli

Luciano Spalletti si è reso protagonista di un grande gesto di beneficenza dopo aver ricevuto il premio Bearzot come miglior allenatore italiano negli scorsi giorni.

Napoli, il gesto di Spalletti

L'allenatore del Napoli ha deciso di devolvere alla fondazione di Don Merola "A' voce d''e creature" i cinquemila euro del premio Bearzot. Lo stesso Don Luigi Merola, ha commentato l'iniziativa di Spalletti a Il Mattino: "Ho capito subito che è una persona che segna il cammino della tua vita, deve essere preso come punto di riferimento. L'ho incontrato per la prima volta lo scorso anno allo stadio, si è subito interessato al nostro progetto. Mi ha detto che verrà presto a farci visita. Sta diventanto un po' il nostro San Gennaro, regalando alla comunità un sogno come quello dello scudetto. Con la sua donazione compreremo maglie, palloni, aggiusteremo i campetti e finanzieremo la formazione dei ragazzi".