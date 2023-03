Napoli, Scudetto e Comicon insieme? Si studia piano sicurezza

Sono giorni di intenso lavoro, questi, per la definizione del piano sicurezza per quando il Napoli vincerà aritmeticamente lo Scudetto. Tra le possibili date c'è anche quella del 29 aprile quando allo stadio Maradona arriverà la Salernitana. La partita è in programma alle ore 15. Ma c'è una coincidenza: nello stesso periodo è previsto anche un altro evento importante che richiamerà tantissime persone come il Comicon che si svolgerà alla Mostra d'Oltremare che si trova a pochi passi proprio dallo stadio. Facile prevedere che, in caso di titolo, bisognerà studiare un piano specifico per l'ordine pubblico.