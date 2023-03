"La maschera di Osimhen? Ecco come la rifaremo"

Victor Osimhen ha smarrito la sua maschera portafortuna in Nigeria durante gli impegni con le Nazionali e col Milan userà la vecchia in attesa che arrivi quella nuova. A confermarlo è il dottor Roberto Ruggiero, tecnico chirurgico incaricato di realizzare la nuova protezione per il bomber del Napoli: "Non cambierà nulla rispetto alla precedente maschera. Collaboriamo con il Prof. Canonico ed il Prof. Tartaro, stiamo lavorando anche su delle piccole personalizzazioni per renderlo ancora più a pelle sul calciatore" rivela a Radio Punto Nuovo.