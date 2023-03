Napoli, Osimhen ha perso la maschera: c'è la soluzione d'emergenza

NAPOLI - Piccola disavventura per Victor Osimhen, al rientro a Napoli dopo gli impegni con la sua Nigeria. L'attaccante azzurro ha infatti perso la maschera che indossa ormai più come oggetto ornamentale che per reali necessità. L'accessorio, che il bomber che il 24enne di Lagos indossa da un anno e mezzo dopo il terribile scontro con Milan Skriniar dell'Inter e con conseguente danno al volto, è diventato ormai un oggetto 'cult'. Non c'è Osimhen senza la sua iconica maschera, smarrita nel nulla dopo gli impegni di Victor con la Nigeria.