Napoli-Milan senza Osimhen: ecco come lo sostituirà Spalletti

Victor Osimhen salta il Milan. L'attaccante del Napoli ha rimediato un infortunio di rientro dagli impegni con la Nazionale e non ci sarà per la partita di domenica e per quella successiva col Lecce. Osimhen tornerà in Champions per la doppia sfida ai rossoneri, intanto Spalletti riflette sul sostituto in campionato. Quasi certamente al suo posto giocherà Simeone che aveva deciso la gara dell'andata col colpo di testa vincente su assist di Mario Rui.