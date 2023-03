Napoli-Salernitana, interviene De Luca: cosa pensa della festa Scudetto

Dopo la sosta nazionali, il Napoli è pronto a riprendere il proprio percorso in Serie A, a partire dalla partita contro il Milan, in programma domenica 2 aprile alle 20:45. Gli azzurri hanno un vantaggio di 19 punti sulla Lazio, seconda classificata, e puntano a chiudere la pratica Scudetto il prima possibile. Una delle date più calde per vincere il campionato è il 30 aprile, in occasione del derby contro la Salernitana . A proposito di questa possibile coincidenza è intervenuto il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca : "Ci si avvicina alla vittoria del campionato italiano da parte del Napoli. Vorrei invitare tutti, lo faccio in modo particolare per tifosi di altre squadre, ad avere un atteggiamento di grande serietà e grande correttezza. Lo dico anche ai tifosi della Salernitana . Credo che si debbano avere comportamenti di grande civiltà e di grande rispetto".

Napoli-Salernitana e la festa Scudetto: le parole di De Luca

Durante la diretta Facebook di venerdì 31 marzo, il governatore della Campania - ed ex sindaco di Salerno - Vincenzo De Luca ha commentato anche il percorso della squadra di Spalletti: "Il Napoli ha condotto un campionato straordinario e credo passerà alla storia dello sport del nostro Paese. Occorre avere rispetto per i valori sportivi e occorre trasmettere alle giovani generazioni i valori di solidarietà, di civiltà. Non sono più tempi per diffondere vecchie abitudini sbagliate per alimentare tensioni francamente intollerabili con i tempi moderni. Mi auguro che tutti quanti sappiano esprimere apprezzamento e rispetto per i valori sportivi e per avere sempre comportamenti di grande civiltà".