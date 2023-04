Napoli, il Chelsea ci prova per Osimhen: c'è "un'arma segreta"

La grande stagione di Victor Osimhen con il Napoli non sta passando inosservata agli occhi dei grandi club europei. L'attaccante nigeriano è infatti già tra i calciatori più chiacchierati in vista del prossimo mercato estivo.

Napoli, il Chelsea prova a convincere Osimhen

Secondo quanto riportato dall'Evening Standard, i Blues sono convinti che con Osimhen potrebbero competere per la vetta della Premier League già dalla prossima stagione. Per provare a battere la concorrenza del Manchester United e convincere Osimhen a lasciare Napoli, il Chelsea vorrebbe far leva su Didier Drogba. L'ex attaccante ivoriano è infatti l'idolo del numero 9 azzurro, come raccontato da lui stesso in più di un'occasione. In caso di esito positivo della trattativa, il Napoli riceverebbe una cifra compresa tra i 100 ed i 150 milioni di euro.