La Juve "esulta" per il ko del Napoli: è al sicuro il record di Conte

Napoli, il record di Conte è distante: quanti punti mancano alla fine

Una pillola statistica in un campionato comunque dominato dal Napoli ma, ora, improvvisamente condizionato da una sconfitta inattesa per dimensioni. Un ko che ritarda anche l'eventuale aritmetica per la conquista dello scudetto. Con questa classifica, infatti, e con la Lazio a -16, il titolo potrebbe arrivare il 3 maggio contro l'Udinese in trasferta.