Quando può vincere lo scudetto il Napoli, c’è una data possibile

Con la sconfitta contro il Milan si "allontana" l'aritmetica per la vittoria dello Scudetto del Napoli. Ora sono 16 i punti di vantaggio sulla seconda, la Lazio, e dunque la squadra di Spalletti - se la classifica dovesse restare così - potrebbe conquistare il tricolore il 3 maggio in trasferta a Udine (in attesa dell'ufficialità delle date, sarà l'ultimo turno infrasettimanale). Sarà la 33esima giornata e ne mancheranno cinque alla fine, quindi altri 15 punti a disposizione.