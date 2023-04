Napoli, Spalletti: "Vi spiego cosa è successo con Maldini"

Luciano Spalletti ha fatto i complimenti al Milan per la vittoria del Maradona. L'allenatore del Napoli accetta con sportività il ko rimediato in casa: "Il Milan ha fatto una grandissima prestazione, è partito forte, ha sfruttato tutte le situazioni che gli abbiamo concesso. Sono stati bravissimi quando ci siamo allungati ad usare gli spazi con correttezza. Noi abbiamo giocato sotto il nostro livello - la sua analisi a Dazn - e la grande disponibilità dei ragazzi in alcuni casi è servita ad allungarsi ancora di più per provare a riprenderla. Va anche detto che non siamo stati fortunati con le Nazionali, vedi l'infortunio di Osimhen".