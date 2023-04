Cannavaro e il retroscena su Ibrahimovic: "Innamorato di Napoli, era fatta ma..."

Prima di tornare al Milan, Zlatan Ibrahimovic stava per trasferirsi al Napoli. La conferma arriva dagli studi Dazn dove è ospite Fabio Cannavaro. Proprio lui, ex azzurro, grande amico dello svedese, svela il retroscena: "La storia è verissima. Andammo a farci un giro per le strade di Napoli in Vespa e lui apprezzò molto. Ibra è innamorato di Napoli e forse c'è un po' di rammarico per non aver giocato al Maradona. Da quello che so e si dice, De Laurentiis voleva portarlo a Napoli ma Gattuso fermò la trattativa".