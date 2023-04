Napoli, Spalletti recupera un infortunato. Le ultime su Osimhen

Buone notizie da Castel Volturno. In vista della gara col Lecce, in programma venerdì alle ore 19, Spalletti recupera un infortunato. Si tratta di Bereszynski. Il terzino ex Sampdoria, infatti, ha svolto l'intera seduta in gruppo. L'esterno polacco si era infortunato in Nazionale e aveva saltato il Milan. Spalletti lo ritrova per venerdì. Tempi più lunghi, come previsto, per il rientro di Victor Osimhen.