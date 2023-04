Napoli-Milan, due arresti dopo gli scontri Ultras al Maradona

Prime conseguenze dopo gli scontri avvenuti sugli spalti dello stadio Maradona domenica sera in occasione della sfida tra Napoli e Milan. Un trentaduenne napoletano e un trentasettenne della provincia di Benevento sono stati arrestati perchè ritenuti coinvolti negli scontri in Curva B. Gli arresti in differita sono stati emessi dopo le indagini della Digos che ha anche visionato le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza.