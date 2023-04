Napoli, annuncio ai tifosi: "Come far entrare striscioni e bandiere al Maradona"

Striscioni e bandiere si possono introdurre all'interno dello stadio Maradona (per le sole gare di campionato) ma a patto che vengano rispettati determinati parametri e, soprattutto, seguendo una chiara procedura. Il Napoli lo ha comunicato con una nota ufficiale spiegando ai tifosi qual è la sezione del sito da consultare. Una sezione presente già da diverso tempo e che, infatti, come spiegano dal club, i tifosi del Milan hanno consultato per poter avere l'autorizzazione ad accedere al settore ospiti muniti, appunto, di bandieroni e striscioni.