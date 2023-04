Napoli, trasferte libere per le partite di Champions con il Milan

NAPOLI - In principio era un giorno libero: e invece, il Napoli ha lavorato anche ieri. Cambio di programma e via: squadra in campo per il secondo allenamento di una settimana quantomeno delicata, considerando che venerdì è in programma la trasferta di Lecce e mercoledì quella di Milano per il primo atto dei quarti di Champions con il Milan. Napoli on the road. E giocatori del Napoli che a conti fatti non smettono di viaggiare da un po': i sedici nazionali hanno fatto avanti e indietro in giro per il mondo e la condizione psicofisica ne ha risentito : dal crollo di Kim - tanto per citare l'espressione utilizzata da Minjae nel suo sfogo post Corea-Uruguay -, alla lombalgia di Olivera e l'infortunio di Osimhen. Colpi durissimi. Colpi che la squadra ha inevitabilmente pagato e che anzi continua a scontare: Osi ha già saltato la sfida di campionato con i rossoneri, salterà il Lecce e proverà a recuperare in tempo per la coppa, mentre la situazione di Olivera sarà più chiara oggi. Attesa anche per la decisione relativa alla reazione di Politano agli insulti dei tifosi del Milan: la Procura federale ha aperto un’inchiesta.

Che stress

E allora, in campo. Di corsa verso una risposta che Spalletti aspetta già venerdì: la sconfitta di domenica ha lasciato inevitabilmente degli strascichi, dalla prestazione alle proporzioni, ma il signor Luciano vuole rivedere i suoi all'opera prima di stilare un bilancio: l'unico modo per cancellare i segni della caduta, del resto, è tornare al volo alla vittoria. Punti preziosi in ottica scudetto e poi mattoni di nuova fiducia per la prima passerella dei quarti di Champions in calendario mercoledì a San Siro. A suo tempo, e dunque il campionato: la squadra non ha avuto la possibilità di riposare, certo, eppure sono tanti i reduci dal tour delle Nazionali rientrati alla base con la necessità di respirare e scaricare le tossine della mente e del corpo. Lo stress è complessivo: viaggi, partite su partite, responsabilità. Un po' quello che Kim ha spiegato alla stampa coreana dopo la seconda amichevole giocata per intero - dal primo all'ultimo minuto - e dopo gli sforzi con il Napoli, un viaggio d'andata intercontinentale complicato dai ritardi e una nuova trasvolata Corea-Italia alle porte.

Champions libera

Minjae, però, sta bene, mentre Osimhen è ancora alle prese con il problema all’adduttore sinistro rimediato in Nigeria e Olivera con i postumi della lombalgia. Venerdì a Lecce, insomma, è possibile che Spalletti cambi qualcosa: Juan Jesus per uno dei centrali; Elmas per Zielinski; Lozano per Politano. Politano che attende anche l’esito dell’inchiesta aperta dalla Procura federale per un gesto offensivo di reazione ai cori d’insulto dei tifosi del Milan. A proposito: l’Osservatorio ha deciso che i residenti in Campania e in Lombardia potranno accedere ai settori ospiti di San Siro e del Maradona per le due partite di Champions tra il Napoli e i rossoneri. Unica indicazione: è necessaria la Fidelity card.