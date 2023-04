Napoli, come sta Osimhen? Le novità da Castel Volturno

Victor Osimhen lavora per recuperare. Anche oggi l'attaccante di Spalletti ha svolto terapie e lavoro in palestra come riferito dal Napoli . L'altro infortunato dopo le Nazionali, Olivera, ha fatto lavoro individuale in campo. La squadra è tornata in campo questa mattina in vista della trasferta di venerdì a Lecce.

Osimhen scalpita: vuole tornare contro il Milan

Il nigeriano, che sta per ricevere la nuova maschera, non ci sarà nella prossima giornata di campionato, ma la sua speranza è quella di tornare in campo per la sfida contro il Milan valida per l'andata dei quarti di Champions League in programma il 12 aprile. Osimhen ha già saltato la partita contro i rossoneri di campionato a causa dell'infortunio rimediato in Nazionale. Da tre giorni svolge terapie, presto ci saranno novità sulle sue condizioni. Spalletti e i compagni lo aspettano.